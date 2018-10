Gazzetta - Caso Donnarumma, dal Milan filtra il massimo sostegno

Il Milan si schiera dalla parte di Donnarumma. Subito dopo il derby, ci ha pensato Gattuso a difendere il suo portiere: "Ha fatto una lettura sbagliata come tutta la linea difensiva, si vince e si perde in undici". Ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, dal club rossonero è filtrato il massimo sostegno di società e tecnico nei confronti di Gigio: situazioni come questa - osserva la rosea - fanno parte del processo di crescita di un campione.