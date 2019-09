Gazzetta - Caso Kessie, nessun provvedimento del Giudice Sportivo: ecco il motivo

Nel comunicato del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A non c'è traccia di provvedimenti nei confronti dei tifosi dei Verona per gli ululati razzisti a Franck Kessie. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il motivo è semplice: se il giudice sportivo non si è pronunciato è perché il referto arbitrale non conteneva niente, così come niente è stato segnalato dai collaboratori federali.