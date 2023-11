Gazzetta - Caso scommesse, come è emerso il nome di Florenzi? Il rossonero inguaiato dalle chat trovate su uno dei dispositivi elettronici sequestrati

vedi letture

Come è emerso il nome di Alessandro Florenzi nel caso scommesse? La Gazzetta dello Sport in edicola oggi spiega che il giocatore del Milan è rimasto inguaiato dalle chat trovate su uno dei dispositivi elettronici sequestrati agli altri tre giocatori coinvolti nella vicenda (Tonali, Fagioli e Zaniolo). Durante l'interrogatorio di ieri in Procura a Torino, all'ex Roma i pm hanno mostrato le conversazioni e il milanista avrebbe ammesso di aver puntato su siti illegali, ma di non aver mai scommesso sul calcio.