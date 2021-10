Gazzetta - Champions: Milan, operazione rimonta

La parola d’ordine è "rimonta". Il Milan c’è riuscito l’altra sera in campionato contro il Verona, ma stavolta il discorso è più ampio. I rossoneri, infatti, devono rimontare, o meglio, provare a scalare la classifica del Gruppo B di Champions. Per farlo, però, dovranno battere il Porto stasera. Per fare strada in Europa bisogna curare i particolari, come sottolineato dallo stesso Pioli: se c’è una cosa che lui e il suo Milan hanno capito dopo i primi 180 minuti di battaglia è che la Champions è nei dettagli. Altro giro altra rimonta, dunque, perché quella nel girone - scrive La Gazzetta dello Sport - non può più aspettare.