Gazzetta: "Che spinta a sinistra. L'orgoglio di Theo: 'Quel gol è mio'. Ma Leao gela il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Che spinta a sinistra. L'orgoglio di Theo: 'Quel gol è mio'. Ma Leao gela il Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla fascia mancina rossonera. Da un tiro del terzino francese, tornato ai suoi livelli nelle ultime partite, è nato l'autogol di Musso che ha aperto le marcature ieri sera contro l'Atalanta. Il portoghese invece sta faticando di più, ha sbagliato tanto e non può bastare l'assist per il raddoppio di Messias. Da segnalare poi le sue parole sul rinnovo: "Sto bene a Milano, ma vediamo a fine stagione cosa succede".