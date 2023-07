Gazzetta: "Chukwueze oggi sbarca a Milano: pronto a sfidare l'amico Osimhen"

"Chukwueze oggi sbarca a Milano: pronto a sfidare l'amico Osimhen": titola così La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi è atteso lo sbarco in Italia del nuovo attaccante rossonero che arriva dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto milioni di bonus. In Serie A, il nigeriano ritroverà il suo connazionale Victor Osimhen, con cui ha vinto il Mondiale Under 17 otto anni fa.