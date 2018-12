Gazzetta - Conti in regola, Elliott e Uefa vogliono la stessa cosa

La UEFA impone al Milan di scontare una pena per la violazione del triennio precedente e di rientrare dal passivo nei prossimi tre anni. Ebbene, come riporta La Gazzetta dello Sport, Elliott vuole la stessa cosa poiché ha la stessa necessità. L’obiettivo del fondo è risanare i conti della società rossonera e poi creare valore. Per poterlo fare in tempi brevi il club e il suo padrone confidano in una penitenza che non sia eccessivamente gravosa: un’ammenda ragionevole, che permetta di essere scontata parallelamente allo sviluppo del business plan rivisto da Gazidis.