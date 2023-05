Gazzetta: "Coperta cortissima. De Ketelaere-Origi all'ennesimo flop. Il Milan B non corre"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Coperta cortissima. De Ketelaere-Origi all'ennesimo flop. Il Milan B non corre". Pioli si è affidato ieri sera contro la Cremonese a diverse seconde linee, le quali però ancora una volta non hanno convinto. In particolare, ci si aspettava molto da De Ketelaere e Origi in attacco, ma i due belgi hanno deluso nuovamente.