Gazzetta - Cori razzisti a Kessié, nei referti non c’è nulla

I buu razzisti - che molti hanno sentito chiaramente - hanno macchiato la sfida tra Verona e Milan, ma la questione sembra destinata a chiudersi in giornata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i cori non risultano segnalati né sul referto arbitrale né su quello della Procura federale. In attesa del pronunciamento odierno del Giudice sportivo, dunque, risulta complicato pensare che ci possa essere un supplemento di indagine.