Gazzetta - Correa, il Milan punta forte sulla volontà del giocatore: l'argentino ha già dato il suo sì ai rossoneri

Nella trattativa che potrebbe portare Angel Correa in rossonero, il Milan ha un grande alleato, cioè il giocatore stesso: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, infatti, l'attaccante argentino, che è sempre il primo obiettivo del Diavolo per il reparto offensivo, ha già dato il suo sì al club di via Aldo Rossi.