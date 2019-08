Gazzetta - Correa, per l'Atletico resta ma le parti trattano

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della telenovela Correa-Milan, sottolineando che l'Atletico Madrid, come disposizione, sembrerebbe intenzionato a trattenere il giocatore e concedergli un'altra possibilità. Il segnale, tuttavia, potrebbe essere fuorviante, in quanto i Colchoneros hanno da tempo preso contatti per Rodrigo. L'impalcatura col Milan c'è (35 milioni più 5 di bonus), bisogna ora capire se ci sarà spazio per provare a discutere in questi ultimi giorni di mercato.