Gazzetta - Countdown Ibra, a Milano giovedì

L’Ibra-bis sta per cominciare. Lo svedese, come si era ipotizzato in un primo momento, non arriverà in Italaa a Capodanno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Zlatan festeggerà con la famiglia nel suo Paese e sbarcherà a Milano con un volo privato giovedì 2 gennaio (in tarda mattinata). Svolgerà le visite mediche e avrà un primo contatto con Pioli e la squadra. Venerdì 3 gennaio, poi, la presentazione a Casa Milan.