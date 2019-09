Kris Piatek, tra club e nazionale, non segna da ben 91 giorni: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ultima rete del polacco in gare ufficiali è stato quello segnato con la maglia della Polonia contro Israele lo scorso 10 giugno. Da quel giorno, zero gol per il Pistolero che spera di sbloccarsi già stasera contro l'Austria.