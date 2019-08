Gazzetta - Cutrone: "Accolto benissimo, con l'inglese non parto da zero ma devo migliorare"

Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato delle prime sensazioni con il Wolverhampton e l'Inghilterra: "Sono stato accolto benissimo. Mi sono già sistemato, non mi piaceva vivere in albergo. Ho trovato una casa in cui in questi giorni ospito il mio migliore amico, Andrea. Come va con l'Inglese? Non male. Non parto da zero. Poi, chiaro, devo migliorare".