Gazzetta - Cutrone: "In Italia preferiti gli stranieri ma sarò sempre grato al Milan"

Patrick Cutrone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue considerazioni in merito alla sua partenza e quella di Kean, mostrando però grande gratitudine nei confronti del Milan: "E’ sempre la solita storia: da noi vengono preferiti gli stranieri. Per i ventenni è dura, ma in ogni caso ci tengo a sottolineare una cosa: sarò sempre grato al Milan per quello che mi ha dato".