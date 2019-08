Gazzetta - Cutrone: "La standing ovation mi ha sorpreso, l'atmosfera qui è fantastica"

Patrick Cutrone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue sensazioni dopo la standing ovation all'esordio, parlando anche dell'effetto che la Premier ha suscitato in lui: "Mi ha fatto piacere e in qualche modo mi ha persino sorpreso. Sono appena arrivato, ma mi stanno trattando benissimo. L’atmosfera è davvero fantastica. Mi incuriosiva vivere in prima persona questo clima e devo dire che è vero quanto si racconta nel mondo: il campionato inglese possiede qualcosa di speciale".