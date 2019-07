Gazzetta - Cutrone, partenza amara: al Wolves con qualche rimpianto

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Cutrone, che ieri ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Inghilterra. Si è chiuso molto rapidamente - scrive la rosea - il lungo rapporto di Patrick con il Milan. Dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili per arrivare in prima squadra, l’attaccante se ne va in Inghilterra, al Wolverhampton, e il contratto di quattro anni a due milioni a stagione non sembra il toccasana di tutti i mali. L’addio alla squadra del cuore brucia.