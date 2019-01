Gazzetta - Cutrone più di Higuain: ora che succede a Gedda?

Due gol che obbligano Gattuso a ripensare i progetti per la sfida di Gedda. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un Cutrone così non può essere lasciato facilmente in panchina. Dopo la doppietta contro la Samp, tutti sono lì a chiedersi cosa succederà in vista della finale di Supercoppa, se Patrick sarà nuovamente sacrificato e, nel caso, se è giusto che succeda. È probabile che Cutrone dovrà portare ancora pazienza, ma non poteva esserci segnale migliore nel momento in cui il futuro di Higuain è sempre più nebuloso. Sono le due facce dell’attacco rossonero: un punto di domanda e una magnifica certezza.