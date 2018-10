Gazzetta - Da Higuain a Suso: Milan, rosa da 534 milioni

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca a Inter e Milan in vista del derby di domenica. Il valore della rosa nerazzurra (643.5 milioni) è superiore all’organico dei cugini (534 milioni). Spiccano in tal senso i 110 milioni di valutazione di Icardi, mentre in casa Milan il giocatore dal cartellino più costoso è Romagnoli, valutato 54 milioni di euro (seguono Higuain con 54 milioni, Suso e Donnarumma 40). Tuttavia, il monte ingaggi rossonero (144 milioni) è più alto di quello dell’Inter (125 milioni).