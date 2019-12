Gazzetta - Dal Milan filtra un certo fastidio per lo stallo sul fronte Ibra

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per Ibrahimovic. La dirigenza rossonera avrebbe voluto presentare lo svedese in occasione della grande festa per i 120 anni del club, invece bisognerà aspettare perché Zlatan non ha ancora dato una risposta. I tempi potrebbero anche allungarsi oltre Natale, festa che il giocatore intende passare in famiglia. Da via Aldo Rossi filtra un certo fastidio per lo stallo, anche se Maldini e Boban sono perfettamente consapevoli che con gente come Ibra gli ultimatum servirebbero a poco.