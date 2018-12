Gazzetta - Dal Milan nuova fiducia a Gattuso, ma ora dipende dai risultati

La posizione di Gattuso è tornata a essere in bilico dopo la brutta eliminazione di giovedì. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, va chiarito che l’uscita dall’Europa League non produrrà effetti pratici a breve termine. Rino, a meno di crolli verticali della squadra nelle prossime partite, non è da considerarsi a rischio imminente. Lo scenario è verosimile in estate, se l’assalto alla Champions dovesse fallire. Ieri dal club è filtrata nuovamente fiducia nell’allenatore, ma ovviamente la dipendenza dai risultati è vitale.