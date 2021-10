Gazzetta: "Diavolo, arriviamo! Giroud-Ibra, il Milan scalda la coppia-gol"

"Diavolo, arriviamo! Giroud-Ibra, il Milan scalda la coppia-gol": titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che Stefano Pioli spera di recuperare in questa sosta di ottobre per le nazionali i suoi due centravanti che in carriera hanno segnato ben 726 reti complessive. Il francese deve ritrovare la brillantezza di inizio stagione, lo svedese invece deve smaltire l'infiammazione al tendine d'Achille, ma entrambi puntano a tornare a disposizione per il match contro il Verona a San Siro.