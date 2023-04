Gazzetta: "Diavolo, che notte da grande Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Diavolo, che notte da grande Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta la splendida prestazione di ieri sera dei rossoneri che hanno dominato al Maradona e hanno portato a casa una netta vittoria per 4-0 contro il Napoli capolista. La squadra di Pioli, con un Leao e un Diaz in grande serata, è stata perfetta e lancia un segnale importante in vista dei quarti di Champions League.