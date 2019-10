L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone l’accento sul momento no di Piate. C’è un dato - scrive la rosea - che per uno come lui pesa particolarmente: per trovare un gol su azione occorre tornare alla scorsa stagione, quando il polacco segnò contro Frosinone (19 maggio) e Israele (10 giugno). Nella stagione in corso i due centri sono arrivati entrambi dal dischetto.