Gazzetta - Donnarumma l'uomo in più: finalmente tranquillo, salva il Milan e Rino

Nell'analisi delle candidate per la prossima Champions League, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elegge Gianluigi Donnarumma come 'l'uomo in più' del Milan. Gigio, si legge, ha praticamente salvato la panchina di Gattuso, permettendo al Milan di raccogliere un punto a Frosinone e di vincere con la SPAL. Il Wonder Boy è finalmente tranquillo, e tra i pali si vede eccome.