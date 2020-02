Gazzetta - Dopo il derby nessuna sfuriata a Milanello

Ieri la squadra si è ritrovata a Milanello dopo la batosta nel derby con l’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche stavolta non si può certo dire che i muri abbiano tremato. Nessuna ramanzina ai giocatori, nessuna strigliata, né da parte dell’allenatore né dai dirigenti (nel quartier generale rossonero c’erano Maldini e Massara). C’è stato solo un confronto per capire come mai nel secondo tempo si è spenta di colpo la luce.