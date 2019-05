Gazzetta - Doppia cifra con due maglie, Piatek punta Aubameyang

Piatek non sta attraversando un periodo particolarmente brillante, ma con due gol nelle prossime gare centrerebbe un altro record. Una doppietta, infatti, porterebbe il polacco a 10 centri rossoneri in Serie A, dopo i 13 segnati col Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe un inedito per il campionato italiano, nonché per i principali tornei esteri in questo millennio. Con l’eccezione di Aubameyang, che nella stagione 2017-18 andò in doppia cifra con due maglie ma in Paesi diversi: 13 gol col Borussia Dortmund e 10 con l’Arsenal.