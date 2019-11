Gazzetta: "Ecco perché Ibrahimovic sarebbe il rinforzo ideale per scuotere i rossoneri"

"Ecco perché Ibrahimovic sarebbe il rinforzo ideale per scuotere i rossoneri": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan è la squadra italiana che più avrebbe bisogno dello svedese per ragioni caratteriali e tecniche. La presenza di Ibra non solo darebbe una grande scossa a tutto l'ambiente, ma potrebbe risvegliare le tante mezzepunte di Pioli, che potrebbero sfruttare il lavoro dello svedese come in passato ha fatto per esempio Antonio Nocerino che segnò ben 11 gol nella stagione 2011-2012.