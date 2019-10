Gazzetta: "Elliott non ridimensiona. E all’Uefa idea Settlement"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sulle ultime vicende societarie del Milan: "Elliott non ridimensiona. E all’Uefa idea Settlement". Il fondo americano conferma l’impegno nel club e rinnova la volontà di investire, mentre, per quanto riguarda la questione del Fair Play Finanziario, non è esclusa in futuro la concessione di un Settlement Agreement in caso di qualificazione ad una competizione europea.