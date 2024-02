Gazzetta: "Europa a ogni costo. Pioli, così non va. La Coppa l'unica via per tenersi il Milan"

vedi letture

"Europa a ogni costo. Pioli, così non va. La Coppa l'unica via per tenersi il Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico rossonero è tornato nella bufera dopo il brutto ko in casa del Monza. E anche il suo futuro sulla panchina del Diavolo è di nuovo incerto: secondo la Rosea, solo vincendo l'Europa League (oltre ovviamente al piazzamento in Champions League in campionato) l'attuale allenatore milanista potrà guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione.

Nelle ultime ore, le critiche maggiori a Pioli sono state mosse per l'estremo turnover domenica sera a Monza dove ha cambiato ben sei uomini rispetto alla precedente gara di Europa League contro il Rennes. E purtroppo le riserve non hanno dato le risposte sperate, tanto che all'intervallo è stato costretto a mettere subito in campo Pulisic, Reijnders e Leao.