Gazzetta - FairPlay finanziario, cambiamenti e limitazioni: obiettivo settlement per il Milan

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' compie un'accurata analisi sul Fairplay finanziario e su come il Milan ne sia, inevitabilmente, coinvolto. Scontata la squalifica, il Milan torna in Europa rafforzato e con un trend di bilancio che segue un percorso incoraggiante. I rossoneri, nella prossima sessione di mercato, non saranno immobili al netto di una società affidabile rispetto a quella di Li e che ha espiato i propri 'peccati' restando fuori dall'Europa per una stagione. La pandemia ha inevitabilmente coinvolto anche il mondo del Fairplay finanziario portando ad alcune modifiche temporanee che hanno occupato, per ora, il posto di quelle già in programma. Il 2020, infatti, sarà accorpato al 2021 creando un solo anno finanziario così da contenere il deficit del lockdown e verrà tenuto conto dei mancati ricavi da Covid. Il Milan rientra in Europa con l'obiettivo di raggiungere i gironi che, in termini di Fairplay, sono fondamentali per migliorare il bilancio. Nel 2021infatti, al prossimo controllo della Uefa, il bilancio sarà in rosso ma sarà fondamentale migliorare i conti per ottenere il "settlement agreement", ovvero quell'accordo che Nyon precedentemente negò per mancanza di garanzie dalla società rossonera.