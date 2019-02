Gazzetta - Fassone-Milan, nuovo faccia a faccia in tribunale

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi alle 12.30, presso il Tribunale del Lavoro di Milano, andrà in scena un altro faccia a faccia tra Fassone e il Milan. La controversia legale, sorta dopo il licenziamento del dirigente in seguito all’insediamento di Elliott, non ha ancora prodotto un punto di incontro tra le parti. Non è da escludere che si arrivi a un accordo, anche se è probabile che si prosegua sulla via giudiziaria.