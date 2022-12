Gazzetta: "Frenata Maignan: tempi da valutare. Sportiello arriva già a gennaio?"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Frenata Maignan: tempi da valutare. Sportiello arriva già a gennaio?". Il percorso di recupero del portiere rossonero ha subito un rallentamento e lo staff medico preferisce non fare previsioni sui tempi di recupero. Non appena rientrerà in Italia da Dubai, il francese si sottoporrà a nuovi esami per capire come sta il polpaccio infortunato. Se lo stop dovesse essere troppo lungo, il Milan potrebbe andare sul mercato e anticipare di sei mesi l'arrivo di Marco Sportiello.