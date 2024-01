Gazzetta: "Gabbia torna: subito in campo. Simic e Jimenez per il futuro"

"Gabbia torna: subito in campo. Simic e Jimenez per il futuro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri Matteo Gabbia, rientrato con sei mesi di anticipo a Milanello dal prestito al Villarreal vista l'emergenza infortuni in difesa, è tornato ad allenarsi nel Centro Sportivo di Carnago e domenica alle 12.30 potrebbe scendere subito in campo contro l'Empoli, così da permettere a Theo Hernandez di tornare sulla fascia sinistra.

Per il futuro, in via Aldo Rossi sanno poi di poter contare su alcuni giovani che nelle ultime settimane si sono messi in mostra quando sono stati chiamati in causa: i nomi per la difesa sono quelli di Jan-Carlo Simic, che ha già collezionato quattro presenze, e di Alex Jimenez, molto intraprendente a sinistra contro il Cagliari in Coppa Italia.