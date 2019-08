Gazzetta - Ganz: "Legame forte col Milan, non potevo dire di no"

Maurizio Ganz, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della scelta di allenare la formazione femminile rossonera: "Mi è stato proposto e ci ho pensato una notte. Andar via dal Milan da giocatore e tornare da allenatore mi riempie di orgoglio: con il Milan ho un legame forte, a Maldini, Boban, Carbone non si può dire di no. Ci sono altri ex che lavorano nel femminile: Piovani, Bonazzoli. Credo che a livello di immagine siano presenze positive. Pareri negativi? Molti. Ma dove vai, che cosa ti salta in testa di allenare le donne. Però io ero convinto della mia scelta e sono motivatissimo. Il movimento sta crescendo, adesso è importante continuare ad avere spazio sui giornali, magari giocare negli stadi di A. Speriamo di avere entro cinque, sei magari dieci anni, un campionato tutto di A".