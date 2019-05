Gazzetta: "Gattuso-Bakayoko: c'è il chiarimento, mancano le scuse"

"Gattuso-Bakayoko: c'è il chiarimento, mancano le scuse": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al chiarimento che c'è stato ieri a Milanello tra Gattuso e Bakayoko dopo la dura lite in panchina durante Milan-Bologna. I due si sono parlati e chiariti, ma non si sono scusati. Nella ricostruzione del giocatore, lui ha solo replicato alle accuse che gli sono state rivolte per primo dal tecnico milanista.