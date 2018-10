Gazzetta - Gattuso cuore Milan, lasciarsi sarebbe più doloroso

Il guaio è che ci sono di mezzo i sentimenti. Parlando del difficile momento di Gattuso, La Gazzetta dello Sport evidenzia un particolare aspetto: per Rino Gattuso sarebbe più facile gestire la crisi del Milan con gli strumenti asettici del professionista, ma questo è "il suo" Milan. Sono i colori che ama, che l’hanno reso grande. E allora restare lucidi diventa più difficile. La verità - osserva la rosea - è che Rino non se l’aspettava, questo momentaccio. Non si attendeva una crisi né di trovarsi in discussione, e non crede di meritarselo. Nelle prossime due settimane, Rino si gioca il futuro: un’altra figuraccia con una tra Sampdoria, Genoa, Udinese, Betis e Juve potrebbe costargli la panchina. Se si verificasse, sarebbe un piccolo dramma sportivo, come accade tutte le volte che un innamorato della sua squadra è costretto a lasciarne la guida.