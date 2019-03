Gazzetta: "Gattuso, tutto in una notte. Può mandare l’Inter a -4 e pressare Ancelotti"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in vista del derby di domenica tra Milan e Inter, titola così questa mattina: "Gattuso, tutto in una notte. Può mandare l’Inter a -4 e pressare Ancelotti". Se dovesse battere i nerazzurri, il tecnico rossonero potrebbe non solo rafforzare il terzo posto in classifica, ma anche mettere pressione al Napoli di Ancelotti che è in seconda posizione.