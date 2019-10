Gazzetta - Gazidis ai tifosi: "Abbiamo salvato il club dalla D"

Il diritto di critica non si tocca, ma ci sono alcune questioni che Gazidis ha voluto puntualizzare durante la presentazione di Pioli. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sulle dichiarazioni rilasciate ieri dall’amministratore delegato rossonero: "Capiamo la frustrazione dei nostri tifosi - ha affermato - ma stiamo compiendo un viaggio. Abbiamo dovuto salvare il club dal fallimento, quindi dalla caduta in serie D". Parole forti, quelle del manager sudafricano, ma anche promesse. "Stiamo lavorando con passione e assicuriamo ai nostri tifosi che vogliamo tornare in alto".