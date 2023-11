Gazzetta - Gerry Cardinale sarà a San Siro per Milan-Borussia Dortmund

Gerry Cardinale sarà a San Siro per Milan-Borussia Dortmund, match decisivo per il percorso dei rossoneri verso gli ottavi di Champions League in programma il prossimo 28 novembre. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che in questa stagione il numero uno di RedBird sta assistendo a diverse gare del Diavolo: l'ultima in ordine di tempo è stata la vittoria casalinga contro il PSG.