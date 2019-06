Gazzetta - Giampaolo, entro il week-end la risoluzione con la Samp. Il passaggio in rossonero verrà ufficializzato la prossima settimana

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, Marco Giampaolo risolverà presto il suo contratto con la Sampdoria: entro questo week-end, infatti, il suo manager incontrerà il ds blucerchiato, Carlo Osti, per liberarlo e permettergli di firmare per il Milan. Il passaggio in rossonero che verrà ufficializzato la prossima settimana.