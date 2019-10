Gazzetta: "Giampaolo-Milan, 111 giorni di equivoci"

"Giampaolo-Milan, 111 giorni di equivoci": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport per commentare l'esonero di Marco Giampaolo. Come spiega la Rosea, le posizioni di allenatore e club sono state distanti fin da subito e l'epilogo era scritto da tempo. La società, per esempio, voleva vedere in campo i nuovi acquisti fin da subito, mentre Giampaolo era convinto che andassero prima instradati. Anche sul mercato le visioni erano diverse, così come sul sistema di gioco, con i dirigenti che lo hanno "accusato" di essere troppo rigido.