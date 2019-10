Gazzetta - Giampaolo resta, ma c’è molto da fare

Una vittoria che non convince. I sospirati tre punti - scrive La Gazzetta dello Sport - sono arrivati un po’ così, grazie alle mani di Reina e all’innesto di due ragazzi (Paquetà e Leao) lasciati inizialmente in panchina. Per ora il Milan può fermarsi qui, a un successo che lo allontana dalle zone rischiose, però non lo avvicina granché alla tranquillità. Giampaolo resta l’allenatore del Milan, ma c’è molto da fare e non soltanto negli ultimi venti metri.