La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si concentra su Gianluigi Donnarumma, giocatore che sembrava destinato al sacrificio ed è invece rimasto in rossonero. L'offerta del PSG è stata ritenuta troppo bassa e di conseguenza il Milan ha scelto di non lasciarlo partire, non essendo arrivata la proposta impossibile da rifiutare.