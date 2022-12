Gazzetta: "Giroud 2024: Milan, c'è l'intesa. Olivier rinnova"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Giroud 2024: Milan, c'è l'intesa. Olivier rinnova: torna per restare, presto l'incontro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che è stato praticamente trovato l'accordo tra il Diavolo e il francese per il rinnovo dell'attaccante per almeno un altro anno. A breve è previsto un nuovo summit tra i dirigenti rossoneri e l'agente del giocatore che domani tornerà a Milanello per riprendere gli allenamenti. L’annuncio del rinnovo avverà nell’anno nuovo.