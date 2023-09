Gazzetta - Giroud, distorsione alla caviglia ma c'è ottimismo per il derby

vedi letture

Ieri sera in Francia-Irlanda, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024, Olivier Giroud è stato costretto ad abbandonare il campo a metà primo tempo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Il problema fisico dell'attaccante del Milan non sembra preoccupante e c'è ottimismo in merito ad un suo recupero per il derby come testimoniano anche le sue parole al termine del match: "Il dolore è stato tanto, ma adesso va già meglio e sabato sera nel derby spero di esserci" le dichiarazioni del numero 9 rossonero riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.