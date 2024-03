Gazzetta - Giroud sempre più vicino alla MLS: New York o Los Angeles

Olivier Giroud farà la sua scelta definitiva a maggio, ma una candidatura avanza decisa: la priorità oggi è la MLS, il campionato americano. Le possibilità che il bomber rossonero si trasferisca in estate sono in netto aumento e i dialoghi tra Francia e Stati Uniti si sono intensificati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, non mancano comunque le alternative, rappresentate da un altro anno al Milan oppure da un'altra esperienza europea, malgrado resti probabile vederlo a New York o Los Angeles.

Per sostituirlo i nomi sono i soliti: Sesko ha più fisico, attacca la profondità e in area si trova bene, Zirkzee invece è più tecnico, più creativo, più particolare, certo non un 9 classico. Per il centravanti del Bologna però c'è un incastro complesso e così restano validi anche i profili di Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Viktor Gyokeres dello Sporting CP.