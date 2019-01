L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le parole di ieri di Leonardo su Gonzalo Higuain e questo titolo: "Higuain, che botta". Secondo la Rosea, il Milan non ha gradito la mancanza di chiarezza dell’argentino in questa finestra di mercato invernale. Intanto Sarri continua a seguirlo con grande interesse e insiste per averlo subito al Chelsea.