Gazzetta - Higuain, il Milan esige chiarezza: intanto il fratello è a Londra

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane fa il punto sul caso Higuain. Nicolas, il fratello-agente del centravanti rossonero, è a Londra da un paio di giorni per capire quali sono le reali intenzioni del Chelsea. Sarri, ovviamente, si riprenderebbe volentieri il Pipita, facendo leva anche su un possibile accordo per il suo ricco ingaggio. A complicare il tutto c’è anche il ruolo della Juve, che detiene ancora il cartellino del giocatore. Dal club bianconero arrivano segnali molto netti: Higuain si sposta dal Milan solo se trova un acquirente che si impegna a riscattarlo per 36 milioni di euro. La palla, sebbene non del tutto, è fra i piedi di Gonzalo. In via Aldo Rossi auspicano che le parole di Leonardo generino una presa di posizione precisa da parte del Pipita. In poche parole: il Milan esige chiarezza dal suo giocatore più rappresentativo.