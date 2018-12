Gazzetta - Higuain, zero rifornimenti: è l’accusa più pesante a Gattuso

È vero, anche ieri, contro la Fiorentina, le assenze erano tante, ma il Milan - osserva La Gazzetta dello Sport - gioca un calcio scolastico, prevedibile. Tanto giro-palla fine a se stesso, mancano le variazioni sul tema: il solito dribbling a rientrare di Suso è l’unica giocata che crei superiorità numerica. I mancati rifornimenti ad Higuain rappresentano il capo d’accusa più pesante per Gattuso. Non è possibile che uno dei migliori centravanti al mondo abbia ricevuto un’unica palla spendibile in area (girata di testa deviata da Lafont) in novanta minuti.